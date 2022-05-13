الجزائر.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 بحادث مروري

أسفر حادث مرور وقع اليوم الجمعة في الجزائر، عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح بالطريق الوطني الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفيسبوك"، أن المجزرة المرورية وقعت بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.

وحسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: "الخبر"