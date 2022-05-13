تركيا تعلن تعرض قنصليتها في باريس لاعتداء من قبل أنصار "بي كا كا"
AFP
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أعلنت تركيا تعرض قنصليتها العامة في العاصمة الفرنسية باريس لاعتداء من قبل أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".
وأفادت مصادر دبلوماسية، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن مجهولين ألقوا ألعابا نارية على مبنى القنصلية في 12 مايو الجاري".
وأشارت إلى أن الاعتداء ألحق أضرارا بنافذة المبنى وجدارها الخارجي، لافتة إلى أن "السلطات الفرنسية المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابساته".
وكشفت المصادر أنها حصلت على معلومات تفيد بأن "عناصر مرتبطة بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي قد تبنت الاعتداء المذكور".
على الأثر، استدعت وزارة الخارجية التركية، مستشار السفارة الفرنسية في أنقرة.
المصدر: "الأناضول"