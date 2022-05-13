مصر.. ظهور الشيخ المشهور بـ"هاتولي راجل" على كرسي متحرك خلال محاكمته ومواجهته بحديث عن بشار الأسد

ظهر الشيخ محمود شعبان، المشهور بمقولة "هاتولي راجل" في مصر، على كرسي متحرك، وذلك أثناء محاكمته بعد إصابته بشلل في الحركة.

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وتحدث محمود شعبان إلى المحكمة، بعد أن سمح له القاضي بالحديث قائلا: "أنا سربت رسالة من داخل السجن، وقلت إني أصبت بالشلل، كما أنني لا أنتمي لأي جماعة إرهابية"، كما حضر أحد الضباط الشهود لسماع أقواله حول القضية.

وجاءت الأحراز وهي عبارة عن أسطوانتين، ظهر محمود شعبان في واحدة منهما على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي طوني خليفة، وهو يتحدث عن الرئيس السوري بشار الأسد، والأخرى ظهر فيها مع حازم صلاح أبو إسماعيل، متحدثا عن الجيش السوري والنظام.

وأجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم الجيش الحر الإرهابي، لجلسة 9 يونيو للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل أولى جلسات محاكمته لجلسة اليوم، لندب محامى للحضور مع المتهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهى جماعة "الجيش الحر" بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

المصدر: القاهرة 24