تحضيرات دفن شيرين أبو عاقلة بمقبرة صهيون في باب الخليل (فيديو)

أظهرت مجموعة من الفيديوهات التحضيرات الأخيرة قبل دفن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس إثر تغطيتها أحداث جنين في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي.

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ويظهر الفيديو الأول التحضيرات للقبر والدفن في مقبرة صهيون في باب الخليل، حيث سيوارى جثمان شيرين أبو عاقلة الثرى، أما الفيديو الثاني، فيظهر منع الشرطة للناس من الوصول إلى المستشفى الفرنسي للمشاركة في تشييع الجنازة.

ونقل جثمان الصحفية الفلسطينية إلى القدس الشرقية، حيث ستقام مراسم الصلاة على جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

المصدر: RT