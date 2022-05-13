 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير

تحضيرات دفن شيرين أبو عاقلة بمقبرة صهيون في باب الخليل (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحضيرات دفن شيرين أبو عاقلة بمقبرة صهيون في باب الخليل (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0dv

أظهرت مجموعة من الفيديوهات التحضيرات الأخيرة قبل دفن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس إثر تغطيتها أحداث جنين في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد
تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير
تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير

ويظهر الفيديو الأول التحضيرات للقبر والدفن في مقبرة صهيون في باب الخليل، حيث سيوارى جثمان شيرين أبو عاقلة الثرى، أما الفيديو الثاني، فيظهر منع الشرطة للناس من الوصول إلى المستشفى الفرنسي للمشاركة في تشييع الجنازة.

ونقل جثمان الصحفية الفلسطينية إلى القدس الشرقية، حيث ستقام مراسم الصلاة على جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا