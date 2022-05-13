المحكمة العسكرية في لبنان تصدر أحكاما بالأشغال الشاقة بحق متعاملات مع إسرائيل

أصدرت ​المحكمة العسكرية في لبنان​ أحكاما بالأشغال الشاقة على مواطنات لإقدامهن على التعامل مع ​إسرائيل​، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية و"دخول بلاد العدو من دون إذن مشروع".

وقالت المحكمة إنها أصدرت سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط ونوال.ع (جميعهن لبنانيات)، لإقدامهن على التعامل مع ​إسرائيل​، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية و"دخول بلاد العدو من دون إذن مشروع".

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة ​الأشغال الشاقة​ في حق كل واحدة منهن لمدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سندا الى المواد 49 و63 و278 و285 و205 من قانون العقوبات اللبناني.

المصدر: "النشرة"