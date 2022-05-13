المحكمة العسكرية في لبنان تصدر أحكاما بالأشغال الشاقة بحق متعاملات مع إسرائيل
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكاما بالأشغال الشاقة على مواطنات لإقدامهن على التعامل مع إسرائيل، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية و"دخول بلاد العدو من دون إذن مشروع".
وقالت المحكمة إنها أصدرت سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط ونوال.ع (جميعهن لبنانيات)، لإقدامهن على التعامل مع إسرائيل، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية و"دخول بلاد العدو من دون إذن مشروع".
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن لمدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سندا الى المواد 49 و63 و278 و285 و205 من قانون العقوبات اللبناني.
المصدر: "النشرة"