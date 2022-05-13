صحيفة ترصد أهمية زيارة لافروف لسلطنة عمان والجزائر

وصفت صحيفة "رأي اليوم" الصادرة في بريطانيا زيارة لافروف إلى سلطنة عمان والجزائر بأنها نجاح كبير للدبلوماسية الروسية.

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وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن جولة سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في المنطقة "تلفت الأنظار من حيث توقيتها وجدول أعمالها، ولأنها شملت حتى الآن الجزائر وسلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس دبلوماسية روسية نشطة تتمحور بشكل مباشر حول موضوعين رئيسيين، وهما النفط والغاز، وعلاقتهما الاستراتيجية بالحرب في أوكرانيا".

وأشارت الافتتاحية إلى أن "لافروف التقى بالسيد هيثم بن طارق سلطان عُمان، وقبلها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وحظي في اللقاءين بالتزام صارم باتفاق (أوبك +) وعدم زيادة الإنتاج النفطي تلبية لطلب الادارة الامريكية لتخفيض أسعار النفط، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الغربي".

المصدر: رأي اليوم