الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويصيب 3 فلسطينيين بالرصاص (فيديو)

قامت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، باقتحام مخيم جنين ووادي برقين ومنطقة الهدف في جنين بالضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل ونشرت القناصة في عدة مواقع.

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وأفادت مراسلة RT بأن قوات الجيش حاصرت منزل أحد المطاردين في منطقة الهدف قرب مخيم جنين، وسط إطلاق للرصاص الحي، مع اشتباكات عنيفة بين قواته ومقاومين في محيط المخيم.

وأوضحت أنه تمت إصابة الشاب الأسير المحرر داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، بالرصاص في منطقة البطن خلال المواجهات.

وأكد مستشفى ابن سينا وصول الشاب الجريح، وسط محاولات الطاقم الطبي القيام بالإسعافات اللازمة له.

كذلك، قالت مراسلتنا إن عناصر الجيش الإسرائيلي أصابت شابين آخرين خلال محاصرتهم فلسطينيين قرب المقبرة في مخيم جنين.

على صعيد آخر، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة النار على فلسطيني تم تحديده على أنه ألقى حجرا على سيارة إسرائيلية، وحاول فتح أبوابها عند منعطف بالقرب من بلدة بيت إيل.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت صباح اليوم مشتبها فيه يلقي لوحة حجرية نحو سيارة إسرائيلية محاولا فتح بوابة السيارة، التي كان يستقلها مواطنون إسرائيليون بالقرب من بلدة بيت إيل".

وأضاف: "قامت القوات باتباع الأنظمة لتوقيفه شملت إطلاق نار نحو المشتبه فيه والذي أصيب ونقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. بعد ذلك عثر على المشتبه فيه سكينا وزجاجة حمض".

المصدر: RT