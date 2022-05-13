وزيرا خارجية إيران وقطر يدينان اغتيال شيرين أبو عاقلة

دان وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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واعتبر عبد الرحمن وعبد اللهيان عدم التحرك الجاد للمنظمات الدولية والحقوقية وازدواجية المعايير تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، السبب الرئيسي لاستمرار الأعمال الإرهابية من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأشارا إلى أن الصحفية الراحلة كانت ترتدي سترة صحفية حين قتلت، معلنين أن "عمل إسرائيل الوحشي أظهر أن الكيان الصهيوني يعارض حرية التعبير ويسعى لإخفاء حقائقه وجرائمه الإرهابية في فلسطين".

وقدم وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه بنظيره القطري في طهران أمس الخميس، التعازي لأسرة شيرين أبو عاقلة، وسلمه درعا تذكاريا إيرانيا ليتم تسليمه لاحقا لعائلة أبو عاقلة في فلسطين.

المصدر: وزارة الخارجية الإيرانية