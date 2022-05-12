مباحثات إماراتية أمريكية في المجالات الدفاعية والعسكرية
(وكالة أنباء الإمارات)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0af
بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التقى المسؤول العسكري الأميركي في قصر الشاطئ، وبحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأضافت الوكالة أن الانبين "تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات