العاهل الأردني يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويحذر من "تصاعد العنف" في الأراضي الفلسطينية

حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الخميس بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وبيّن ملك الأردن أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع "أصدقائنا الأمريكيين، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها"، مشيرا إلى أن" مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معا، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل".

وأشار إلى أن "العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".

وأعرب العاهل الأردني عن "تطلع دول في المنطقة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التقريب بين مختلف أطراف الإقليم والتصدي للتحديات المتعددة، ومنها تصاعد الإرهاب بعد تمكنه من التوسع ضمن حواضن معينة خلال جائحة كورونا".

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "الأردن بلد قيادي في منطقة صعبة، وشريك مهم للاستقرار والأمن فيها"، مبينا أن "الشراكة والصداقة الطويلة مع الأردن لها أهمية كبيرة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، نظرا للتهديدات التي يواجهها البلدان معا".

وأعرب أوستن عن قلق بلاده بشأن التصعيد الأخير والعنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، مؤكدا لملك الأردن تقديره "للدور الذي اضطلعتم به لخفض التصعيد والتوتر".

وعبّر أوستن عن "تطلعه لمواصلة العمل مع الأردن للوصول إلى طريق نحو الأمن والاستقرار والسلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين".

المصد: قناة "المملكة"