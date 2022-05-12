 
مباشر

مراقبون روس إلى بيروت لمواكبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية

أخبار العالم العربي

مراقبون روس إلى بيروت لمواكبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية
Globallookpress Khaled Habashiti/XinHua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0a2

كشفت السفارة الروسية في بيروت عن توجه مراقبين روس من الغرفة العامة إلى لبنان، من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 مايو الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السفارة الروسية قوله: "قمنا بتسهيل عملية اعتماد أعضاء الغرفة المدنية كمراقبين. وسيتكون الوفد من أربعة أشخاص... وسيستمر عمل البعثة حتى نهاية الانتخابات، ومن المقرر أن تزور عدة مراكز اقتراع في مختلف الدوائر".

ووفقا للمصدر، قال رئيس وزارة الداخلية اللبنانية، في لقاء مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف، إن "عمل المراقبين الدوليين، بمن فيهم المراقبون الروس، يصب في مصلحة لبنان، وأعرب عن استعداده للمساعدة في تنفيذهم لمهمتهم".

وكان ألكسندر روداكوف قال لوسائل إعلام في أوائل فبراير، إن روسيا ستكون مستعدة لإرسال مراقبين للمساعدة في إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان، إذا تلقت من السلطات اللبنانية طلبا بهذا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا