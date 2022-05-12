مراقبون روس إلى بيروت لمواكبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية

كشفت السفارة الروسية في بيروت عن توجه مراقبين روس من الغرفة العامة إلى لبنان، من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 مايو الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السفارة الروسية قوله: "قمنا بتسهيل عملية اعتماد أعضاء الغرفة المدنية كمراقبين. وسيتكون الوفد من أربعة أشخاص... وسيستمر عمل البعثة حتى نهاية الانتخابات، ومن المقرر أن تزور عدة مراكز اقتراع في مختلف الدوائر".

ووفقا للمصدر، قال رئيس وزارة الداخلية اللبنانية، في لقاء مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف، إن "عمل المراقبين الدوليين، بمن فيهم المراقبون الروس، يصب في مصلحة لبنان، وأعرب عن استعداده للمساعدة في تنفيذهم لمهمتهم".

وكان ألكسندر روداكوف قال لوسائل إعلام في أوائل فبراير، إن روسيا ستكون مستعدة لإرسال مراقبين للمساعدة في إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان، إذا تلقت من السلطات اللبنانية طلبا بهذا.

المصدر: نوفوستي