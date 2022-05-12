تونس.. السلطات تنفي توقيف رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي

نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، علي عبد المولى، الأنباء المتداولة حول اعتقال قوة أمنية رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي.

وأوضح عبد المولى أنه "في إطار المراقبة الادارية الروتينية لتحركات الأجانب من أصول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف عناصر الأمن، تم التحري في شأن شخصين اتضح أنهما يعملان دون وجه حق قانوني في ورشة عشوائية بمنطقة الطنطانة بمعتمدية أكودة".

وأضاف أن "عناصر فرقة الشرطة توجهوا إلى مكان الورشة وتبين أنها ملك زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومختصة في صنع نحائس السخان المركزي".

وتابع: "تم تكوين لجنة متكونة من الصحة والحماية المدنية وفرقة المتفجرات إثر حجز مادة مجهولة المصدر لعرضها على التحليل وذلك بعد استشارة النيابة العمومية"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الأسبق بحالة سراح ولا علاقة له بالموضوع على خلاف ما يروج حول اقتياده إلى جهة غير معلومة".

وكان حساب رئيس حكومة تونس الأسبق، حمادي الجبالي على "فيسبوك" قد نشر تدوينه جاء فيها: "منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وقاموا باعتقاله".

المصدر: "موازييك"