سفير الدوحة في أنقرة: زيارة الأمير القطري إلى تركيا "ستحقق تقاربا كبيرا"

قال السفير القطري لدى أنقرة محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتركيا، ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن السفير أن زيارة الأمير إلى تركيا "تزامنت مع فترة تتطلب التعاون البناء وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية من أجل مواجهة التحديات والتصدي لها".

وأشاد "بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية والتعاون الاستراتيجي في كافة القطاعات والتناغم الكبير بين الجانبين في العديد من الملفات الدولية والإقليمية".

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وكان الأمير القطري غادر طهران متوجها إلى تركيا في زيارة عمل مساء اليوم الخميس.

وذكرت "الأناضول" أن "العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط".

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية