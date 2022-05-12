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اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة الوقود "كورنيت"

أخبار العالم العربي

اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة الوقود
Globallookpress
ميناء الحديدة - اليمن
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن التحالف العربي باحتجاز السفينة النفطية "كورنيت"، بالرغم من حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وقالت "شركة النفط اليمنية" في صنعاء التابعة للجماعة، في بيان إنه "بالتزامن مع إفراجه (في إشارة إلى التحالف العربي) عن سفينتي الديزل يوهود وبرنسس خديجة من قبل تحالف العدوان، يحتجز السفينة النفطية كورنيت".

أضافت: "سفينة كورنيت محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية".

المصدر: RT

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