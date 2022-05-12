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بحماية القوات الإسرائيلية.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار العالم العربي

بحماية القوات الإسرائيلية.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى ـ (وكالة الأنباء الفلسطينية)
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 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "133 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

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وذكرت الوكالة أن الأقصى يتعرض يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا.

 

المصدر: وكالة "وفا"

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