مصر.. مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب حافلة صغيرة بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، فى حادث انقلاب حافلة صغيرة الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقى دائرة مركز أخميم، ووجود متوفين ومصابين، فانتقل مأمور وضباط المركز وقيادات المرور لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب حافلة صغيرة قادمة من الغردقة إلى سوهاج، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 13، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البري والإسعاف والمرور، ونقل المتوفين والمصابين للمستشفيات المختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق في أسباب الحادث.

المصدر: "الأهرام"