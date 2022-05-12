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رئيسة الوزراء التونسية تستقبل نظيرها المصري

أخبار العالم العربي

رئيسة الوزراء التونسية تستقبل نظيرها المصري
AP
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استقبلت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، نظيرها المصري مصطفى مدبولى، الذي يزور تونس لترؤس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات "التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل".

وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017.

المصدر: "الشروق" التونسية

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