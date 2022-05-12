"حماس" تدين اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين بجنازة شيرين أبو عاقلة

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن الاعتداء على المشاركين في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت أمس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، هو إكمال لجريمة الإغتيال.

وأشار قاسم في تصريح إلى أن "اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إمعان في إكمال جريمة الإغتيال، وإصرار على منطق البلطجة الذي يحكم كل مؤسسات الاحتلال، وتعبير عن حجم السادية التي تحكم سلوكه".

كما اعتبر ذلك الاعتداء "دليل على استهتار كامل من الاحتلال بكل التنديد والاستنكار العالمي لجريمة الاغتيال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.

المصدر: وكالة "صفا"