الكشف عن السبب الرئيسي لمصرع لواءين كبيرين في الشرطة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن سبب مصرع لواءين كبيرين ومجندين تابعين لوزارة الداخلية، خلال حادث سير بجبال إدفو بأسوان.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن وفاة اللواءين جاءت أثناء مطاردة أحد مسجلي الخطر، ويدعى مصطفى البنك، المعروف إعلاميا بـ"مستريح المواشي".

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مستريح أسوان في أثناء هروبه وتخفيه بإحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو في محافظة أسوان، عقب اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة تشغيلها.

وكان ضحايا المتهم قد نشروا، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا له، بعد هروبه، في محاولة منهم للتوصل إليه، ومعرفة مكان اختبائه.

وتبين أن المتهم يدعى مصطفى البنك، يبلغ من العمر 35 عاما، يعمل سائق توك توك، وسبق الحكم عليه في عدة قضايا جنائية، تم حبسه على أثرها، وخرج من السجن مؤخرا، ليبدأ في النصب والاحتيال على المواطنين في تجارة الماشية، وإقامة المزارع الحيوانية.

وباستهداف المذكور، تم القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة، لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة استثمارها.

المصدر: الوطن + RT