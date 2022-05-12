أهم ما جاء خلال لقاء تميم بن حمد وإبراهيم رئيسي في طهران

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وقال الشيخ تميم إثر اللقاء: "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مضيفا: "بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي".

وأوضح أمير ⁧قطر⁩: "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة"، مؤكدا: "ندفع جميع الأطراف إلى الأمام من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني : "زيارة أمير ⁧قطر⁩ لطهران منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنه بحث معه القضايا الإقليمية. وأكد على أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيدا عن التدخل الغربي.

يذكر أن رئيسي قد زار الدوحة في فبراير الماضي، حيث شارك في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت بالعاصمة القطرية.

وعقد الشيخ تميم والرئيس الإيراني على هامش تلك القمة، لقاء ثنائيا ناقشا فيه أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات الراهنة بالمنطقة.

وفي وقت سابق، ذكر الديوان الأميري القطري في بيان له، أن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.

ومن المقرر أن يقوم تميم، بعد اختتام زيارته لإيران بجولة عالمية، تشمل دولا أوروبية، يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ومن ضمن الدول التي سيزورها ألمانيا وبريطانيا.

سمو أمير البلاد المفدى خلال وصوله إلى مدينة طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. #قناhttps://t.co/YxWykJ9pWfpic.twitter.com/k0nlSvxbav — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 12, 2022

المصدر: الجزيرة+ RT