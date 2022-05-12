وزير الطاقة اللبناني يعلن موعد زيارته إلى سوريا

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الخميس، أنه سيزور دمشق يوم الأحد المقبل للقاء نظيره السوري.

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وقال فياض، في تصريح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني: "سأزور الأحد سوريا للقاء نظيري السوري في مؤتمر الطاقة المتجددة، وستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز".

في السياق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على مسودة دفتر شروط العقد الخاص، لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها، كما وافق على عرض وزارة الطاقة والمياه، منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية.

المصدر: "النشرة"