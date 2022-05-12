الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

كشفت القوات المسلحة المصرية عن سبب تحفظها على جثث القتلى من التكفيريين والإرهابيين الذين تم قتلهم خلال العملية العسكرية الأخيرة.

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وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، إلى أنه تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم، كما تم التحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

وقامت القوات الجوية المصرية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة، فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح أمس من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم.

المصدر: RT