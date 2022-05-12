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السيسي يصدر تعليمات للجيش المصري حول مشروع القرن

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السيسي يصدر تعليمات للجيش المصري حول مشروع القرن
Globallookpress
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر.

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وطالب السيسي الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار.

 كما اطلع الرئيس المصري على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية، وجهود التنسيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها.

ويوصف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ"مشروع القرن" في مصر، حيث يعد هو المشروع الأكبر من نوعه في القرن الحالي في البلاد، حيث تسعى الحكومة المصرية لنقل كافة المباني الإدارية والوزارات إلى عاصمة أخرى لتخفيف الضغط على القاهرة.

المصدر: اليوم السابع

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