انطلاق عمل بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان

أطلقت جامعة الدول العربية، عمل بعثتها لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة في 15 مايو 2022.

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وقام السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية بزيارة أحد مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وذلك مواكبة للمرحلة الأولية لهذا الاستحقاق في الداخل المخصصة لموظفي الدولة المنتدبين لمهمة تنظيم الاقتراع المقرر الاحد المقبل.

وفي هذا الصدد، تابع رئيس البعثة والوفد المرافق له عن كثب اجراءات وآليات سير عملية التصويت من خلال الشروحات المقدمة من رئيس المركز بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .

وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار تفقد ورصد مجريات انطلاق التصويت داخل التراب الوطني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية التي شاركت فيها أفراد الجالية اللبنانية في المهجر المسجلين في القوائم الانتخابية.

المصدر: RT