لبنان.. إخلاء سبيل شقيق حاكم المصرف المركزي بكفالة مالية

أخلى القضاء اللبناني، اليوم الخميس، سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بكفالة مالية.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه تم إخلاء سبيل رجا سلامة بعد مرور شهرين على توقيفه، وتخفيض الكفالة إلى 100 مليار ليرة سددت نقدا إضافة إلى الحجز على 40 عقارا تفوق قيمتها ملايين الدولارات مع الإبقاء على قرار منع السفر.

وكان القاضي نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملف الذي يحقق فيه حول شركة "فوري"، ويتعلق بتحويلات مالية تجاوزت الـ 330 مليون دولار".

وأمرت‭‭ ‬‬‬‬القاضية غادة عون، بالقبض على رجا سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا، بالملف المتهم به.

المصدر: RT+ "الجديد"