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عون يؤكد رفض دمج النازحين السوريين في المجتمعات المضيفة

أخبار العالم العربي

عون يؤكد رفض دمج النازحين السوريين في المجتمعات المضيفة
AFP
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، رفض موضوع "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها.

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وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزرا، قال عون: "يتردد من حين إلى آخر عن "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وهذا الموضوع خطير جدا، ونحن نرفض رفضا قاطعا موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم".

وأشار، بحسب الرئاسة اللبنانية، إلى أن "البلاد على بعد أيام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الإنتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من الأمور العالقة".

وأضاف: "الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئا، وعليه يجب الإسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: RT

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