 
مباشر
عاجل
عباس: نرفض مشاركة إسرائيل في التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لأنها من ارتكب الجريمة

الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين يشتبه بأنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين يشتبه بأنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t03w

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، بينهم اثنان يشتبه فيهما بأنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد، بحسب مراسلتنا نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد
الشرطة الإسرائيلية تعلن اسمي منفذي هجوم العاد وتواصل ملاحقتهما
الشرطة الإسرائيلية تعلن اسمي منفذي هجوم العاد وتواصل ملاحقتهما

ونقلت المراسلة، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اعتقلت قوات الجيش وجهاز "الشاباك" الليلة الماضية 9 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، منهم اثنان يشتبه فيهما أنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 مطلوبين للاشتباه بقيامهم بأنشطة إرهابية، في قريتي مادما والكتابية الفلسطينيتين وكذلك في مدينة الخليل.

وأضافت: "اعتقلت القوات الإسرائيلية، في قريتي برقين ورومانا في منطقة لواء منشيه، مطلوبين اثنين يشتبه في أنهما ساعدا الإرهابيين الذين نفذوا العملية في إلعاد"، مشيرة إلى مصادرة عدد من الأسلحة الممنوعة".

المصدر: RT + THE JPOST

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا