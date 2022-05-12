الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين يشتبه بأنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، بينهم اثنان يشتبه فيهما بأنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد، بحسب مراسلتنا نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

ونقلت المراسلة، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اعتقلت قوات الجيش وجهاز "الشاباك" الليلة الماضية 9 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، منهم اثنان يشتبه فيهما أنهما ساعدا منفذي عملية إلعاد".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 مطلوبين للاشتباه بقيامهم بأنشطة إرهابية، في قريتي مادما والكتابية الفلسطينيتين وكذلك في مدينة الخليل.

وأضافت: "اعتقلت القوات الإسرائيلية، في قريتي برقين ورومانا في منطقة لواء منشيه، مطلوبين اثنين يشتبه في أنهما ساعدا الإرهابيين الذين نفذوا العملية في إلعاد"، مشيرة إلى مصادرة عدد من الأسلحة الممنوعة".

المصدر: RT + THE JPOST