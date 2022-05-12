وزيرة خارجية بريطانيا: يحزنني سماع نبأ مصرع الصحفية شيرين أبو عاقلة

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن حزنها لمقتل مراسلة شبكة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

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وقالت تروس في تغريدة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحزنني سماع نبأ وفاة الصحفية المحترمة شيرين أبو عقله".

وأضافت: "عمل الصحفيين في جميع أنحاء العالم أمر حيوي ويجب حمايتهم لأداء عملهم".

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في بيان أمس الأربعاء، عن "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

واتهمت شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد قتل شرين أبو عاقلة بإطلاق النار عليها.

وفي البداية، قال الجيش الإسرائيلي إن تقديراته الأولية تفيد بأنها "قتلت برصاص مسلحين فلسطينيين"، قبل أن يتراجع بقوله إنه "لا يستبعد أيا من الفرضيات".

I am saddened to hear of the death of respected journalist Shireen Abu Aqleh.



The work of journalists across the globe is vital and they must be protected to carry out their work. — Liz Truss (@trussliz) May 12, 2022

المصدر: RT