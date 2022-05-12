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سلطنة عمان: إحباط محاولة تهريب مخدر القات عبر البحر

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سلطنة عمان: إحباط محاولة تهريب مخدر القات عبر البحر
Globallookpress
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أحبطت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى داخل البلاد، عبر البحر.

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وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر "تويتر": "أحبطت شرطة خفر السواحل بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة ظفار، محاولة 4 متسللين تهريب أكثر من 2000 رزمة من مخدر القات إلى البلاد عبر البحر، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".

المصدر: RT

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