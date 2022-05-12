سلطنة عمان: إحباط محاولة تهريب مخدر القات عبر البحر

أحبطت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى داخل البلاد، عبر البحر.

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وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر "تويتر": "أحبطت شرطة خفر السواحل بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة ظفار، محاولة 4 متسللين تهريب أكثر من 2000 رزمة من مخدر القات إلى البلاد عبر البحر، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".

قيادة شرطة محافظة ظفار تحبط محاولة لتهريب مخدر القات عبر البحر..#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/ay8VKHrrQJ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 12, 2022

المصدر: RT