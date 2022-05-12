العراق.. النزاهة تكشف مخالفات وعمليات تهريب بمحطات وقود في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن سلسلة عمليات ضبط في عدد من محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة ديالى، وكشفت عن حالات هدر للمال العام ومخالفات وتهريب.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إلى "قيام فريق عمل من شعبتي التحري والضبط والتحقيق في مكتب تحقيق ديالى بتنفيذ 7 عمليات ضبط منفردة في عدد من محطات تعبئة الوقود وبيع المشتقات النفطية الحكومية في المحافظة"، موضحة "وجود مخالفات كثيرة أدت إلى حصول هدر في المال العام".

وأضافت: "كشفت العمليات عن وجود نقص يقدر بـ300 ألف لتر من مادة النفط الأبيض، مما تسبب بإلحاق الضرر بالمال العام بلغ قرابة 200 مليون دينار، فضلا عن نقص في بطاقات البنزين بلغ 715 بطاقة".

وأوضحت، أن "المخالفات شملت أيضا تهريب مادة النفط الأبيض وبيعها في السوق السوداء خارج الضوابط وزيادة بأعداد براءات الذمة بواقع 447 بطاقة وقودية وإدخال 40 بطاقة زيادة على الكمية الحقيقية المباعة"، لافتة إلى "ضبط 349 بطاقة تم تجهيزها إلى وكلاء جوالين، إلا أنها لم تدخل برنامج (الباركود)، وبيع البنزين بسعر أكثر من السعر المقرر من قبل وزارة النفط".

وأفادت أنه "تم بناء على مذكرات قضائية، القبض على 13 متهما، من بينهم مدير إحدى المحطات وأعضاء لجنة تدقيق البطاقات الوقودية"، مبينة أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهم وفق أحكام قانون العقوبات".

المصدر: "السومرية"