الملكة رانيا تنعي الصحفية شيرين أبو عاقلة: قتلها اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة

نعت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت صباح الأمس برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الملكة في تغريدة نشرتها على "تويتر": "خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مرارا لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته".

وأضافت: "قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها، رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.

المصدر: RT