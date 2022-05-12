ملك الأردن: أشكر الشعب الأمريكي والكونغرس على الدعم الذي يقدمانه للأردن ولمنطقتنا

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن شكره للشعب الأمريكي والكونغرس على الدعم الذي يتلقاه الأردن من الولايات المتحدة.

وقال الملك عبد الله خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قبيل لقائهما: "يسعدني أن أكون هنا مجددا، وكالعادة أشكر الشعب الأمريكي والكونغرس الأمريكي على الدعم الذي يقدمانه لبلدنا الأردن ولمنطقتنا".

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وأكد خلال اللقاء على ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن ناحيتها رحبت بيلوسي بالملك قائلة: "لقد عملت مع جلالة الملك وأسرته لعقود، ونحن في الكونغرس لطالما تطلعنا لحكمته ومعرفته ووجهة نظره بخصوص المنطقة".

وأشارت بيلوسي إلى الاهتمام الدائم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري بما يقوله الملك.

المصدر: بترا