الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

شارك الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته في فعالية احتفالية بالذكرى السادسة بعد المئة لعيد الشهداء، أحيتها وزارتا الدفاع والثقافة.

وقالت الرئاسة السورية إن الاحتفالية حضرتها عدد من عائلات الشهداء والمتفوقين من أبنائهم، وممثلو الجيش، وحملة أوسمة الاستحقاق، ومديرو مكاتب الشهداء في المحافظات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأهل الثقافة والفن، وأصحاب المبادرات الأهلية، وممثلون عن الإعلام الخارجي.

وأظهرت الصور التي نشرتها الرئاسة السورية حضور الفنانين دريد لحام، ومنى واصف.

وأقيمت الاحتفالية في المتحف الوطني بدمشق مساء اليوم، وحضرها وزير الدفاع الذي ألقى كلمة الاحتفال.

المصدر: RT