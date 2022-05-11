مستشار الأمن القومي الأمريكي زار مصر وبحث مع السيسي عدة ملفات

زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان القاهرة يومي الـ10 والـ11 من مايو، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين وبحث التحديات الأمنية العالمية والإقليمية.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن "سوليفان ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك توجها إلى القاهرة يومي 10 و 11 مايو للتشاور بشأن مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية".

وأضاف أن سوليفان بحث مع السيسي وكبار المسؤولين المصريين عواقب الأوضاع في أوكرانيا، ودعم واشنطن لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود.

وتابع أن الوفد "ناقش التنسيق في القضايا الإقليمية، فضلا عن أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر".

المصدر: RT