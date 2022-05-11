مصر.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصرية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت التنسيقية إن: "شيرين أبو عاقلة كانت واحدة من أفضل مراسلي العالم العربي، اختارت الصحافة كي تكون قريبة من الإنسان. فقد كانت تقول رحمها الله "ليس سهلا ربّما أن أغيّر الواقع، لكنني على الأقل، كنتُ قادرةً على إيصال ذلك الصوت إلى العالم"".

وأضافت: "رحم الله شيرين أبو عاقلة الصحفية المناضلة، لكن الكلمة لا تموت والكفاح لا يهون، ومن مات دون وطنه مات شهيدا".

المصدر: RT