 
مباشر

مصر.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أخبار العالم العربي

مصر.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
Globallookpress Ameer Al-Mohammedawi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t00c

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصرية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت التنسيقية إن: "شيرين أبو عاقلة كانت واحدة من أفضل مراسلي العالم العربي، اختارت الصحافة كي تكون قريبة من الإنسان. فقد كانت تقول رحمها الله "ليس سهلا ربّما أن أغيّر الواقع، لكنني على الأقل، كنتُ قادرةً على إيصال ذلك الصوت إلى العالم"".

وأضافت: "رحم الله شيرين أبو عاقلة الصحفية المناضلة، لكن الكلمة لا تموت والكفاح لا يهون، ومن مات دون وطنه مات شهيدا".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا