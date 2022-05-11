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الأزهر يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

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الأزهر يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة
AP
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دان الأزهر "اغتيال الكيان الصهيوني الإرهابي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص في أثناء عملها ومهمتها في نقل جرائم هذا الكيان في مدينة جنين".

وأكد الأزهر أن "هذه الجريمة بحق الصحافة والصحفيين تبرهن بقوة أمام العالم بشاعة هذا الكيان الغاشم وما يقوم به من إرهاب وجرائم حتى بحق صحفية لم تحمل سلاحا ولم تقتل ولم تضرب ولم تكن جريمتها إلا أنها فلسطينية وأنها صحفية تنقل الصورة والحدث وتوصل صوت المظلومين والمضطهدين في أرضهم إلى العالم وبسبب هذا تواجه الخوف والموت طَوال الوقت".

وأضاف : "والأزهر الشريف إذ ينعى الصحفية الراحلة التي كانت صوتا مسموعا للحقيقة، فإنه يتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرتها وزملائها، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية أن تضطلع بدورها في التحقيق في هذه الجريمة التي تُرتكب في حق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمة القتلة، والعمل الجاد على وقف إرهاب الكيان الصهيوني ومحاولات طمسه للحقائق بقتل واستهداف الصحفيين والإعلاميين".

المصدر: RT

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