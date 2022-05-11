تركيا: ضبط أسلحة وذخائر لـ"العمال الكردستاني" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لـ"حزب العمال الكردستاني"، خلال عمليات الجيش التركي في مناطق شمال العراق.

وجاء في بيان الوزارة، أن "عملية (المخلب – القفل) متواصلة بنجاح ضد التنظيمات الإرهابية في مناطق شمال العراق".

وأضاف أن "الجيش التركي استكمل بنجاح المرحلة الأولى من العملية المذكورة، فيما يواصل الآن تمشيط المناطق التي كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "القوات التركية عثرت داخل الكهوف والمخابئ التي داهمتها مؤخرا، على مضادات دبابات، وقاذفات صواريخ (آر بي جي)، وأسلحة رشاشة وأخرى للقنص".

وتابع: "عثر الجيش أيضا، على قنابل وذخائر وأسلحة مختلفة ومعدات عسكرية أخرى داخل الكهوف والمخابئ التي كانت التنظيمات تستخدمها".

وأطلقت تركيا في أبريل الماضي عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان شمال العراق.

المصدر: "الأناضول"