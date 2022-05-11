الجزائر.. توقيف 6 عناصر داعمين للإرهاب و15 تاجر مخدرات

أوقفت مفارز الجيش الوطني الجزائري 6 عناصر داعمين للإرهابيين و15 تاجرا للمخدرات في عمليات منفصلة بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وأشارت مصادر أمنية، أن "القوات الأمنية أحبطت كذلك محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ3 قناطير و88 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وأضافت: "تم أيضا، ضبط ما يقارب من 74 ألف قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة داخل الأراضي الجزائرية".

ومن جهة أخرى، أحبط حرس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ6327 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، وأنقذوا 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

المصدر: "النهار" الجزائرية