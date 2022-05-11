سوريا.. بحث تحديات القطاع الصحي مع منظمة الصحة العالمية

بحث وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش مع وفد من منظمة الصحة العالمية التحديات التي تواجه القطاع الصحي، ولاسيما جائحة كوفيد19 في ظل الحصار المفروض على البلاد.

وذكرت وكالة "سانا" أن اللقاء تناول الجهود المبذولة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وآخر مستجدات الجائحة عالميا إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون لتأمين التجهيزات الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للسوريين.

رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال مختوموفا، أشارت إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع وزارة الصحة السورية مؤكدة استمرار العمل لتوسيع تلبية الاحتياجات الصحية للسوريين.

المصدر: "سانا"