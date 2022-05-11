الخارجية الأمريكية تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة

دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى تحقيق "فوري وشامل" في مقتل مراسلة شبكة "الجزيرة" الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبا "بمحاسبة المسؤولين".

وكتب برايس، في حسابه عبر "تويتر": "نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية. يجب أن يكون التحقيق فوريا وشاملا ويجب محاسبة المسؤولين"، معتبرا أن "موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان".

We are heartbroken by and strongly condemn the killing of American journalist Shireen Abu Akleh in the West Bank. The investigation must be immediate and thorough and those responsible must be held accountable. Her death is an affront to media freedom everywhere. — Ned Price (@StateDeptSpox) May 11, 2022

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق، بمقتل الصحفية أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: RT