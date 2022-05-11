الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة للحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مسيرة لحركة أنصار الله (الحوثيين)، في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، في ظل الهدنة الأممية المعلنة في البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر "تويتر"، أن دفاعاتها أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ولم يورد إعلام الجيش اليمني تفاصيل عن نوع الطائرة ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

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وتعد الطائرة هي الرابعة التي يعلن الجيش اليمني إسقاطها منذ مطلع أبريل الماضي موعد سريان الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.

كما تتضمن الهدنة القابلة للتجديد، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا.

ومنذ إعلان دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخرقها.

المصدر: "سبوتنيك"