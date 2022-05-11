لقاء بين سفيري روسيا والسعودية في بيروت

التقى السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي ألكسندر روداكوف، وعرض معه المستجدات في لبنان والمنطقة.

وكتب البخاري عبر "تويتر": "كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، هاما ومثمرا، استعرضنا فيه أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف،هامًا ومثمرًا، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك. pic.twitter.com/8nPmaxLs6f — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) May 11, 2022

المصدر: RT