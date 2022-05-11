إعلام إيراني: القمر الصناعي"نور 2" يلتقط صورا من القاعدة الأمريكية في البحرين

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن القمر الصناعي"نور 2" التابع للحرس الثوري تمكن من التقاط صور لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين.

ونشر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، الصور الأولى التي التقطها القمر الصناعي "نور 2 "التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وعلق الوزير على الصورة، قائلا: "الحكومة الإيرانية مصممة على دعم وتسريع تطوير صناعة الفضاء في البلاد".

وبعد نشر هذه الصور، كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة الصور لهذا القمر الصناعي المحلي أنه في بعض المصادر، واستنادا للصور المنشورة، تم اعلان هذه الدقة 30 مترا، إلا أنه من خلال نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي ، يظهر بان جودة الصور لهذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.

يذكر أن القمر الصناعي "نور 2 "، أطلق العام الماضي بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.

المصدر: تسنيم

المصدر: تسنيم

المصدر: تسنيم

المصدر: تسنيم

المصدر: "تسنيم"