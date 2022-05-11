إسرائيل: "إحباط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى قطاع غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" (الأمن العام الإسرائيلي) عن "إحباط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى قطاع غزة".

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وذكر متحدث باسم كل من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، "إحباط عملية تهريب بحرية الى قطاع غزة الأحد الماضي، تضمنت أسلحة كانت مخصصة لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، حيث تمت الإشاة إلى أنه تم إحباط عملية التهريب بالتعاون بين "الشاباك" وقسم الاستخبارات العسكرية والوحدة البحرية "13".

وفي تقرير لها، أفادت القناة العبرية "13" بأنه "بفضل المعلومات الاستخباراتية، اعتقلت القوات 3 أشخاص متورطين بالعملية، خرجوا في ساعات الليل من شواطئ غزة في رحلة بحرية تجاه المنطقة البحرية مقابل شواطئ غزة بالقرب من مصر، وحاولوا اجتياز المياه البحرية الإقليمية المصرية واعتقلوا هناك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وقال التقرير إن "القوات البحرية الاسرائيلية سيطرت على المركبة، وقامت باعتقال المشتبهين حيث نقلوا إلى تحقيقات الشاباك، وأن أحد الثلاثة كان قد اعتقل قبل عامين خلال محاولة فاشلة لتهريب أسلحة لحركة "حماس"، وقضى محكومية بالسجن عاما في السجون الإسرائيلية، وأن الاثنين الآخرين من سكان منطقة الشاطئ في غزة ويعملان في الصيد".

وأوضح التقرير أنه "خلال التحقيقات مع الثلاثة من قبل "الشاباك"، اتضح أنهم كانوا بطريقهم لتنفيذ عملية تهريب عن طريق البحر لمعدات محظورة، جزء منها لحركة "حماس"، وذلك بتنسيق كامل مع مسؤولي "حماس" في غزة".

المصدر: "I24"