مقتل شاب فلسطيني برصاصة في القلب أطلقها الجيش الإسرائيلي

أفادت مراسلتنا بمقتل شاب فلسطيني (21 عاما)، اليوم الأربعاء، بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي على جبل الطويل بمدينة البيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وسمع الجنود الإسرائيليون يرددون عبر مكبرات الصوت نداء تطالب شبان بتسليم أنفسهم.

وحسب تقارير، حاصر الجنود الإسرائيليون أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحلة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية