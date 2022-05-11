السلطة الفلسطينية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة: محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة

دانت فلسطين، اليوم الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، معتبرة أنها محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة.

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وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات "الجريمة الصادمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل مقصود ومتعمد وأدت إلى استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبوعاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي في ظهره بإصابة خطيرة".

ودانت بشدة "الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح هذا اليوم لمدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي بهدف القتل".

واعتبرت أن "هذه الجريمة المركبة امتداد لجرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وضد الصحفيين بشكل خاص في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا، وهي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي حولت جنوده إلى مجرد آلات متحركة لقتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".

وحملت وزارة الخارجية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة"، معتبرة أن أبو عاقلة "هي ضحية مباشرة لإرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تتصرف بعقلية العصابات الصهيونية، وهي ضحية ازدواجية المعايير الدولية والصمت المريب للجنائية الدولية".

المصدر: RT