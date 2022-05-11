إسرائيل تقدم اقتراحا للسلطة الفلسطينية بفتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم اقتراح إلى السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مشترك حول كيفية تعرض الصحفية شيرين أبو عاقلة لإطلاق النار الذي تسبب في مقتلها.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "عرضت إسرائيل للفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم في مخيم جنين".

#عاجل عرضت إسرائيل للفلسطينيين فتح تحقيقًا مشتركًا حول ظروف مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة صباح اليوم في مخيم #جنين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022

وعبر سلسلة تغريدات قال أدرعي: "تشير التقديرات الأولية وخلافا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين أثناء تغطيتها الإخبارية".

#عاجل تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة #شيرين_أبو_عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم #جنين اثناء تغطيتها الاخبارية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022

وأكمل: "ندعو الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق مشترك للحادثة ورغم التوجه إلى أنه وحتى كتابة هذه السطور، لم يلق طلبنا آذانا صاغية، ربما محاولة لإخفاء الحقيقة"، مضيفا: "تظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها ونشرها من قبل مخربين فلسطينيين في جنين على مواقع التواصل، إطلاقهم النار بشكل عشوائي متباهين بأنهم أصابوا جنديا وهو ملقى على الأرض، رغم أن الضحية الوحيدة في الحادث كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة"، على حد قوله.

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نعبر عن فائق أسفنا على وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي كنا نعمل معها على مدار السنوات ونرى أهمية كبيرة في حرية الصحافة ونعمل على احترامها وصونه".

وفي وقت سابق من اليوم، كان أدرعي قد قال: "قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية..خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما ألقوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات بإطلاق النار دون وقوع إصابات في صفوفها".

وتابع: "يتم التحقيق في إمكانية تعرض صحافيين لإطلاق نار قد يكون مصدره من قبل مسلحين فلسطينيين. يتم التحقق في الحادث".

قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما القوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات باطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2022

وأفادت مراسلتنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: RT