إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر في جنين (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szrj
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة مراسل صحيفة "القدس" الفلسطينية علي السمودي جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إن السمودي، أصيب برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.
مراسل "القدس" علي سمودي مصابًا بظهره وحالته متوسطة#جريدة_القدس#عاجل#جنينpic.twitter.com/O8Cok4mmsl— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) May 11, 2022
وذكرت صحيفة "القدس" أن مراسلها كان أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين برفقة مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة " التي أصيبت برصاص حية في الرأس وتوفيت بعد فترة قصيرة متأثرة بجراحها.
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية