إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر في جنين (صورة)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة مراسل صحيفة "القدس" الفلسطينية علي السمودي جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن السمودي، أصيب برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

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وذكرت صحيفة "القدس" أن مراسلها كان أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين برفقة مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة " التي أصيبت برصاص حية في الرأس وتوفيت بعد فترة قصيرة متأثرة بجراحها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية