العراق.. القبض على 3 إرهابيين تجسسوا على القوات الأمنية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على امرأتين ورجل إرهابيين، كانوا يجمعون المعلومات عن الجيش والحشد العشائري في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14، والتي أشارت إلى وجود ارهابيتين اثنتين وارهابي ينتمون الى ما يسمى (فرقة نهاوند) التابعة لتنظيم داعش الارهابي يقومون بجمع المعلومات عن اماكن وتحركات قطعات الجيش والحشد العشائري".

وأضاف البيان: "على إثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات مقر اللواء 51 والفوج الأول وبمشاركة قوة من اللواء للتحرك على الأهداف الثلاثة وإلقاء القبض عليهم بعد استحصال مذكرة قبض قضائية بحقهم وفق أحكام المادة 4/إرهاب، في قرية شميط ب‍قضاء الحويجة كركوك".

وأشار إلى أنه "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "السومرية"