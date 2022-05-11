الخارجية الايرانية: علاقاتنا مع قطر لم تبلغ المستوى المطلوب

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن علاقات طهران مع الدوحة لم تبلغ المستوى المنشود، داعيا إلى تسخير كافة الطاقات المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد باقري كني، خلال مباحثاته مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، أن "التعامل مع دول الجوار يأتي ضمن سياسات إيران الاستراتيجية وليس تكتيكا مؤقتا".

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وأضاف: "لو ساورتنا أي شكوك حول ضرورة تعزيز التقارب والتعامل فيما بيننا، فإن ذلك لا شك أنه سيكلفنا جميعا ثمن الخلافات والتباعد عن بعضنا البعض".

وشدد على "ضرورة بناء الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الأواصر الإقتصادية بين دول المنطقة لرفع مستوى التعامل والتقارب الإقليمي".

وحذر من "استغلال الأجانب لاختلاف المصالح الوطنية للدول الإقليمية، بهدف تبرير أجنداتهم السلطوية داخل المنطقة"، لافتا إلى أن "المصالح الوطنية لدى جميع دول المنطقة يجب أن تتناغم مع مصالح المنطقة ذاتها وألا تعارضها".

واعتبر أن تدخلات الأجانب وانتشار قواتهم العسكرية في منطقة الخليج لا يعزز الأمن والاستقرار هناك، وإنما المسؤولية تقع على عاتق الدول الإقليمية أن تباشر من خلال التعاون السياسي والتنسيق الاقتصادي في تأمين هذه المنطقة.

وحول العلاقات الإيرانية القطرية، أشار إلى أنها لم تبلغ المستوى المنشود بعد داعيا إلى تسخير كافة الطاقات المشتركة للارتقاء بهذه الأواصر.

المصدر: "مهر"